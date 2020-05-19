Минниханов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась.

Как передаёт «Реальное время», по его словам, количество тяжёлых случаев COVID-19 составляет менее 1%.

Президент отметил, что в данный момент подготовлено более 3 тыс. коек и 1,6 тыс. аппаратов ИВЛ, из них более 60% свободны.

Однако, по мнению Минниханова, Татарстану ещё долго придётся жить с коронавирусом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что количество мест для пациентов с коронавирусом в Московской области увеличат до 18 тыс.