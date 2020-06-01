Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.

«На карте территория парков и других мест отдыха окрашена в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан», — приводит ТАСС слова руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Территории парков будут окрашены в три цвета. Зелёный означает, что парк открыт для посетителей и горожан в нём немного. Жёлтый цвет говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее. В «красном» парке — очень много людей.

Парки, подведомственные Департаменту культуры Москвы, а также природные территории Департамента природопользования и охраны окружающей среды открылись для прогулок и индивидуальных занятий спортом с понедельника, 1 июня.