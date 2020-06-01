Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве

Короткая ссылка
На портале mos.ru появилась интерактивная карта, на которой можно увидеть загруженность парков и мест отдыха в Москве.
Появилась карта загруженности парков и мест отдыха в Москве
  • РИА Новости

«На карте территория парков и других мест отдыха окрашена в разные цвета в зависимости от их доступности и загруженности. Чтобы территории не были переполнены и горожане могли соблюдать социальную дистанцию, администрация парков сможет оперативно сообщать о количестве посетителей и при необходимости временно ограничивать доступ горожан», — приводит ТАСС слова руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Территории парков будут окрашены в три цвета. Зелёный означает, что парк открыт для посетителей и горожан в нём немного. Жёлтый цвет говорит о том, что соблюдать социальную дистанцию будет сложнее. В «красном» парке — очень много людей.

Парки, подведомственные Департаменту культуры Москвы, а также природные территории Департамента природопользования и охраны окружающей среды открылись для прогулок и индивидуальных занятий спортом с понедельника, 1 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить