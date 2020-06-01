Граждан просят соблюдать меры предосторожности при посещении парков в Москве
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Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Граждан просят соблюдать меры предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты.
«По-прежнему важно не допускать большого скопления людей и дать посетителям возможность соблюдать социальную дистанцию. Поэтому прогулки и спортивные пробежки в парках и природных уголках города доступны при условии соблюдения графика», — отмечается в сообщении.
Спланировать визит можно с помощью специальной карты, а также в приложении «Моя Москва» и с помощью сервиса «Яндекс.Карты».
На данный момент нельзя пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками, то есть объектами парковой инфраструктуры, через прикосновение к которым может быть передан COVID-19.
Будет проводиться ежедневное патрулирование и видеомониторинг.
Ранее заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как режим самоизоляции влияет на здоровье.