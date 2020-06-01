Спасатели рассказали о ситуации с возможностью подтоплений в Талдоме

Начальник ГО и ЧС городского округа Талдом Михаил Пьянов рассказал о ситуации в регионе.

«Угрозы подтопления населённых пунктов округа на сегодняшний день нет. Имеется подтопление нескольких СНТ, находящихся в низине рек», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, это места рядом с канавой Нушпалка.

Как отметил Пьянов, по каждому обращению проводится выезд оперативной группы.

Он также рекомендовал дачникам вернуться в квартиры до нормализации ситуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.