Спасатели рассказали о ситуации с возможностью подтоплений в Талдоме
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«Угрозы подтопления населённых пунктов округа на сегодняшний день нет. Имеется подтопление нескольких СНТ, находящихся в низине рек», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, это места рядом с канавой Нушпалка.
Как отметил Пьянов, по каждому обращению проводится выезд оперативной группы.
Он также рекомендовал дачникам вернуться в квартиры до нормализации ситуации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области обновили прогноз по весеннему паводку.