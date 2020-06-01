В Башкирии открыть пляжи планируют с 10 июня

Короткая ссылка
В Башкирии намерены возобновить работу пляжей с 10 июня, сообщает mkset.ru со ссылкой на Управление по гражданской защите Уфы.
В Башкирии открыть пляжи планируют с 10 июня
  • ©Ingo Wagner/dpa
  • globallookpress.com

Отмечается, что ранее открытие пляжей происходило 1 июня, но в этом году дату перенесли из-за пандемии коронавируса.

По мнению главы региона Радия Хабирова, закрытие официальных пляжей может привести к тому, что люди пойдут на дикие пляжи, на которых будут тонуть и теряться.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с телеканалом «Россия 1» заявила, что отдыхающим на пляже россиянам разрешено не носить медицинские маски, однако им следует помнить о социальной дистанции.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал в беседе с НСН публиковать правила ношения разных типов масок на сайтах профильных ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить