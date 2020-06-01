В Башкирии открыть пляжи планируют с 10 июня
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Отмечается, что ранее открытие пляжей происходило 1 июня, но в этом году дату перенесли из-за пандемии коронавируса.
По мнению главы региона Радия Хабирова, закрытие официальных пляжей может привести к тому, что люди пойдут на дикие пляжи, на которых будут тонуть и теряться.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с телеканалом «Россия 1» заявила, что отдыхающим на пляже россиянам разрешено не носить медицинские маски, однако им следует помнить о социальной дистанции.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал в беседе с НСН публиковать правила ношения разных типов масок на сайтах профильных ведомств.