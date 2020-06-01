Адвокат прокомментировал предложение отменить документ об осуждении пакта Молотова — Риббентропа

Эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат, профессор Янис Юкша прокомментировал предложение отменить постановление об осуждении пакта Молотова — Риббентропа.

В беседе с Nation News он выразил уверенность, что Государственная дума должна изучить этот исторический факт и указать на то, что действия СССР были продиктованы той геополитической обстановкой, которая существовала на момент, предшествовавший началу войны.

По словам эксперта, последующие события показали правильность действий Москвы.

Как добавил Юкша, также необходимо «заняться судопроизводством по всему миру и преследовать тех лиц, кто фальсифицирует итоги Великой Отечественной войны».

«Доказательств у нас достаточно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что открытое письмо в поддержку соответствующего законопроекта направили в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина и автора инициативы депутата Алексея Журавлёва 38 учёных, общественных деятелей и офицеров.