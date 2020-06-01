В ЦИК России назвали оптимальную дату голосования по Конституции

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Оптимальным днём для голосования по поправкам к Конституции является 1 июля. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.
В ЦИК России назвали оптимальную дату голосования по Конституции
  • РИА Новости

«Если Анна Юрьевна Попова... вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, то, на мой взгляд, оптимальным днём для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля», — заявила она.

В начале совещания Путин отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в стране стабилизируется.

По его словам, Россия возвращается к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками к Конституции. 

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