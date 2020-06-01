Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о том, что он якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию. Об этом сообщила его советник Юлия Мелано.
Данкверт подал заявление в полицию после публикаций о вымогательстве
  • РИА Новости

«Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершённом преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос», — приводит её слова РИА Новости.

Мелано отметила, что заявление подано от Данкверта, представлять его интересы будет адвокат Анатолий Кучерена.

Ранее в СМИ появились сообщения, что представитель польской компании «Млековит» обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку $500 тыс.

В «Млековите» и Россельхознадзоре опровергли данные утверждения, ведомство пообещало подать иск.

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