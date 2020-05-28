Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве

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В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании «Млековита», — цитирует РИА Новости советника руководителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

Она уточнила, что подобные жалобы уже поступали в Генеральную прокуратуру России и на все вопросы были даны соответствующие объяснения.

Также Мелано добавила, что в Россельхознадзоре приняли решение подать иск в отношении фигурировавших в обращении в Генпрокуратуру лиц.

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