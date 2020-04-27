Уволен помощник главы Россельхознадзора
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«27 апреля 2020 года освобождён от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
В пресс-службе «Единой России» ранее сообщили, что секретарь генерального совета партии Андрей Турчак направил официальное обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой уволить Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
Он отметил, что появившаяся в СМИ информация о Натарове дискредитирует органы государственной власти.