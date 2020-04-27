Уволен помощник главы Россельхознадзора

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с занимаемой должности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.

«27 апреля 2020 года освобождён от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

В пресс-службе «Единой России» ранее сообщили, что секретарь генерального совета партии Андрей Турчак направил официальное обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой уволить Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.

Он отметил, что появившаяся в СМИ информация о Натарове дискредитирует органы государственной власти.