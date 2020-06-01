Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии

Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии.

«Лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нежелательно трогать дисплей грязными руками. Как пояснил эксперт, на них может быть вирус, если пользователь имел контакт с небезопасными поверхностями.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.