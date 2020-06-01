Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии
- РИА Новости
«Лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, нежелательно трогать дисплей грязными руками. Как пояснил эксперт, на них может быть вирус, если пользователь имел контакт с небезопасными поверхностями.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.