Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии

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Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии.
Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона во время пандемии
  • РИА Новости

«Лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нежелательно трогать дисплей грязными руками. Как пояснил эксперт, на них может быть вирус, если пользователь имел контакт с небезопасными поверхностями.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.

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