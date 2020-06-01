Песков оценил развитие отношений России с Украиной и Грузией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в развитии отношений России с Украиной и Грузией на данный момент отсутствует положительная динамика.
Песков оценил развитие отношений России с Украиной и Грузией
  • РИА Новости

«Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии. — RT), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определённых контактов, всё-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал Песков в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин поздравляет народы Украины и Грузии с каждым праздником.

«Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает», — сказал пресс-секретарь.

8 мая стало известно, что Путин направил народам Грузии и Украины поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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