Песков оценил развитие отношений России с Украиной и Грузией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в развитии отношений России с Украиной и Грузией на данный момент отсутствует положительная динамика.

«Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии. — RT), то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определённых контактов, всё-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал Песков в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что российский лидер Владимир Путин поздравляет народы Украины и Грузии с каждым праздником.

«Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает», — сказал пресс-секретарь.

8 мая стало известно, что Путин направил народам Грузии и Украины поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.