Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза

Средняя стоимость масок в России снизилась до 18 рублей с 55 рублей в апреле, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета.

«Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены», — цитирует главу Минпромторга ТАСС.

По его словам, цена защитных костюмов на пике спроса доходила до 6 тыс. рублей, «спекулятивный ажиотаж» удалось сбить, в настоящее время российские одноразовые костюмы можно купить уже за 850 рублей.

Ранее сообщалось, что за неделю производство масок в стране выросло на 63%.