Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза
- РИА Новости
«Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены», — цитирует главу Минпромторга ТАСС.
По его словам, цена защитных костюмов на пике спроса доходила до 6 тыс. рублей, «спекулятивный ажиотаж» удалось сбить, в настоящее время российские одноразовые костюмы можно купить уже за 850 рублей.
Ранее сообщалось, что за неделю производство масок в стране выросло на 63%.