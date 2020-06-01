Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза

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Средняя стоимость масок в России снизилась до 18 рублей с 55 рублей в апреле, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета.
Средняя цена масок в России с апреля снизилась в три раза
  • РИА Новости

«Появление на рынке большого количества российских масок в разы понизило розничные цены. Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 55 рублей, то сейчас это уже 18 рублей, и мы прогнозируем дальнейшее снижение цены», — цитирует главу Минпромторга ТАСС.

По его словам, цена защитных костюмов на пике спроса доходила до 6 тыс. рублей, «спекулятивный ажиотаж» удалось сбить, в настоящее время российские одноразовые костюмы можно купить уже за 850 рублей.

Ранее сообщалось, что за неделю производство масок в стране выросло на 63%.

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