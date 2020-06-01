Власти Москвы рассказали о мерах поддержки семей с детьми

Московские власти рассказали о мерах поддержки семей с детьми. Как отмечается, в городе проживают около 1,5 млн семей, где воспитываются более 2,1 млн детей.

Как уточняется на сайте «Москва 24», власти города оказывают им поддержку, предоставляя социальные выплаты, помощь специалистов, организовывают отдых и досуг.

«Сейчас, в условиях эпидемии, работа городских организаций поддержки семьи и детства не останавливается ни на день — помощь продолжает оказываться в дистанционном формате. Заявления на получение адресной социальной помощи и социальных услуг также принимаются онлайн», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Доступны консультации юристов и специалистов по социальной работе, психологическая помощь и адресная социальная поддержка на базе 30 учреждений «Мой семейный центр». Пострадавшие от насилия в семье могут получить поддержку в кризисном центре помощи.

Также оказывается благотворительная помощь, передаёт портал мэра и правительства. Кроме того, особое внимание в столице уделяют детям с инвалидностью.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.