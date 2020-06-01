В Москве возобновили работу вестибюли пяти станций метро

В понедельник, 1 июня, возобновили работу вестибюли пяти станций Московского метрополитена.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер», — заявили в пресс-службе метрополитена.

Среди открытых — вестибюли, через которые проходят 1,3 тыс. и более человек в час, а также входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.

Речь идёт о вестибюлях на станциях «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии (выход №1), «Кропоткинская» Сокольнической линии (выход №2), «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии (выход №1), «Парк культуры» Сокольнической линии (выход №2), «Ломоносовский проспект» Солнцевской линии (выходы №5 и №6).

Остаются закрытыми вестибюли 25 станций, где зафиксирован низкий пассажиропоток. Сами станции продолжают работу.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский аэропорт Рощино возвращается к обычному режиму работы с 1 июня.