В Москве возобновили работу вестибюли пяти станций метро

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В понедельник, 1 июня, возобновили работу вестибюли пяти станций Московского метрополитена.
В Москве возобновили работу вестибюли пяти станций метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер», — заявили в пресс-службе метрополитена.

Среди открытых — вестибюли, через которые проходят 1,3 тыс. и более человек в час, а также входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.

Речь идёт о вестибюлях на станциях «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии (выход №1), «Кропоткинская» Сокольнической линии (выход №2), «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии (выход №1), «Парк культуры» Сокольнической линии (выход №2), «Ломоносовский проспект» Солнцевской линии (выходы №5 и №6).

Остаются закрытыми вестибюли 25 станций, где зафиксирован низкий пассажиропоток. Сами станции продолжают работу.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский аэропорт Рощино возвращается к обычному режиму работы с 1 июня.

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