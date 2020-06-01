В Госдуме предложили отправлять пьющих родителей на принудительное лечение

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о разработке поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым пьющих родителей могут отправлять в наркологический диспансер на принудительное лечение.
В Госдуме предложили отправлять пьющих родителей на принудительное лечение
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» депутат пояснила, что не считает нужным увеличивать наказание для матерей и отцов, которые неподобающе относятся к своим детям. Как полагает Пушкина, необходимо установить в отношении осуждённых по статье 156 УК административный надзор и ряд запретительных мер.

«По аналогии с теми, что предусматривает наш законопроект «О системе профилактики семейно-бытового насилия». В этом случае родитель, совершивший преступление, будет находиться на специальном учёте в органах полиции с обязанностью проходить специальные психологические курсы», — сказала парламентарий.

Ранее, как сообщало ФАН, глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов оценил ситуацию с домашним насилием в России.

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