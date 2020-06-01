Выплату на детей от 3 до 16 лет 1 июня получат 10 млн российских семей

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Единовременную выплату на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат 10 млн российских семей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда (ПФР).
Выплату на детей от 3 до 16 лет 1 июня получат 10 млн российских семей
  • РИА Новости

Как отмечается, средства будут выплачены на 15 млн детей по заявлениям, которые родители подали до 22 мая включительно.

В соответствии с постановлением правительства, заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней, а средства перечисляются в пределах трёх, напомнили в ПФР.

Если заявка направлена в период с субботы, 23 мая, по понедельник, 25 мая, то её рассматривают до 29 мая, а деньги поступят 2 июня.

Восьмидневный срок является предельным и в определённых случаях может быть уменьшен, проинформировали в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца получают 717 тыс. семей в России.

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