Эксперт прокомментировала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов

Декан факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, член рабочей группы проекта «Без срока давности» Елена Малышева прокомментировала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов, в том числе в отношении детей.

«Для нацистов уничтожить наше государство можно было, только уничтожая его будущее — детей. Дети с исторической самоидентификацией, помнящие своих родителей, дом, страну, — вот что было самым опасным для врага», — заявила она в беседе с РИА Новости.

Эксперт привела данные научной литературы, согласно которой на территории СССР целенаправленно в ходе карательных операций были уничтожены 216 тыс. детей.

«На самом деле погибших значительно больше», — отметила Малышева.

Как считает эксперт, изучение региональных архивов в рамках проекта «Без срока давности» позволит скорректировать имеющиеся данные и выяснить обстоятельства преступлений.

Ранее сообщалось, что опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Ленинградской области о зверствах немецких и финских оккупантов.