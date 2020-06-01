Эксперт прокомментировала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов

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Декан факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, член рабочей группы проекта «Без срока давности» Елена Малышева прокомментировала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов, в том числе в отношении детей.
Эксперт прокомментировала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов
  • РИА Новости

«Для нацистов уничтожить наше государство можно было, только уничтожая его будущее — детей. Дети с исторической самоидентификацией, помнящие своих родителей, дом, страну, — вот что было самым опасным для врага», — заявила она в беседе с РИА Новости.

Эксперт привела данные научной литературы, согласно которой на территории СССР целенаправленно в ходе карательных операций были уничтожены 216 тыс. детей.

«На самом деле погибших значительно больше», — отметила Малышева.

Как считает эксперт, изучение региональных архивов в рамках проекта «Без срока давности» позволит скорректировать имеющиеся данные и выяснить обстоятельства преступлений.

Ранее сообщалось, что опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Ленинградской области о зверствах немецких и финских оккупантов.

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