Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве
«Мои прогулки пока только до магазина… Хорошая эта идея или нет, мы узнаем недели через две, когда мы поймём, как москвичи отреагировали в целом», — сказала она.
Чурикова отметила, что «задача регулировать людской поток сложная».
«Люди — это не масса, а комбинация индивидуальностей. А как индивидуальности отреагируют — это большой вопрос. Это большая проверка для города в целом и его жителей», — считает телеведущая.
С 1 июня в Москве начнётся второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса.
В частности, будет разрешено совершать прогулки по определённым правилам.
28 мая власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.