Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве

Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT решение о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мои прогулки пока только до магазина… Хорошая эта идея или нет, мы узнаем недели через две, когда мы поймём, как москвичи отреагировали в целом», — сказала она.

Чурикова отметила, что «задача регулировать людской поток сложная».

«Люди — это не масса, а комбинация индивидуальностей. А как индивидуальности отреагируют — это большой вопрос. Это большая проверка для города в целом и его жителей», — считает телеведущая.

С 1 июня в Москве начнётся второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса.

В частности, будет разрешено совершать прогулки по определённым правилам.

28 мая власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.