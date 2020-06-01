Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве

Короткая ссылка
Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT решение о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мои прогулки пока только до магазина… Хорошая эта идея или нет, мы узнаем недели через две, когда мы поймём, как москвичи отреагировали в целом», — сказала она.

Чурикова отметила, что «задача регулировать людской поток сложная».

«Люди — это не масса, а комбинация индивидуальностей. А как индивидуальности отреагируют — это большой вопрос. Это большая проверка для города в целом и его жителей», — считает телеведущая.

С 1 июня в Москве начнётся второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. 

В частности, будет разрешено совершать прогулки по определённым правилам.

28 мая власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить