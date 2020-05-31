В Москве ветер повалил более 60 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.

«В течение суток произошло падение 61 дерева, повреждено девять автомобилей», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.

По его словам, в частности, на улице Цюрупы в Юго-Западном округе дерево упало на провода. Ещё одно дерево упало на жилой дом на Ломоносовском проспекте. На Судостроительной улице возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что за неполные трое суток в Москве выпало около 185% месячной нормы осадков.