В Москве ветер повалил более 60 деревьев

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В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
  • © РИА Новости

«В течение суток произошло падение 61 дерева, повреждено девять автомобилей», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.

По его словам, в частности, на улице Цюрупы в Юго-Западном округе дерево упало на провода. Ещё одно дерево упало на жилой дом на Ломоносовском проспекте. На Судостроительной улице возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что за неполные трое суток в Москве выпало около 185% месячной нормы осадков.

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