В Москве ветер повалил более 60 деревьев
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«В течение суток произошло падение 61 дерева, повреждено девять автомобилей», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.
По его словам, в частности, на улице Цюрупы в Юго-Западном округе дерево упало на провода. Ещё одно дерево упало на жилой дом на Ломоносовском проспекте. На Судостроительной улице возле дома №18 дерево рухнуло на проезжую часть.
Ранее сообщалось, что за неполные трое суток в Москве выпало около 185% месячной нормы осадков.