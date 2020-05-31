Кузнецова рассказала о развитии инициатив по семейной политике России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о развитии инициатив в сфере семейной политики в стране, а также отметила «чёткое взаимодействие с парламентом» по этому вопросу.

«Инициативы рождаются не из воздуха. В 2019 году к нам пришло более 85 тыс. обращений, на 27% больше, чем годом ранее. Они дают нам срез самых острых проблем и болевых точек по стране. А картину дополняет работа с региональными детскими омбудсменами», — сказала Кузнецова в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, закон об уполномоченных по правам ребёнка в России дал право «направлять мотивированные предложения в Госдуму».

Уже подано около 50 инициатив, подчеркнула омбудсмен.

«Сейчас вместе с Советом Федерации работаем над законопроектом о многодетных семьях. Образована рабочая группа по подготовке поправок к закону о детях-сиротах, подготовлен пакет предложений по их постинтернатному сопровождению», — добавила Кузнецова, отметив, что президент Владимир Путин уже поручил разработать дополнительные меры господдержки в области образования для детей-сирот.

Как стало известно ранее, число обращений к уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой выросло на 27,2% в 2019 году.