Кузнецова рассказала о развитии инициатив по семейной политике России

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о развитии инициатив в сфере семейной политики в стране, а также отметила «чёткое взаимодействие с парламентом» по этому вопросу.
Кузнецова рассказала о развитии инициатив по семейной политике России
  • РИА Новости

«Инициативы рождаются не из воздуха. В 2019 году к нам пришло более 85 тыс. обращений, на 27% больше, чем годом ранее. Они дают нам срез самых острых проблем и болевых точек по стране. А картину дополняет работа с региональными детскими омбудсменами», — сказала Кузнецова в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, закон об уполномоченных по правам ребёнка в России дал право «направлять мотивированные предложения в Госдуму».

Уже подано около 50 инициатив, подчеркнула омбудсмен.

«Сейчас вместе с Советом Федерации работаем над законопроектом о многодетных семьях. Образована рабочая группа по подготовке поправок к закону о детях-сиротах, подготовлен пакет предложений по их постинтернатному сопровождению», — добавила Кузнецова, отметив, что президент Владимир Путин уже поручил разработать дополнительные меры господдержки в области образования для детей-сирот.

Как стало известно ранее, число обращений к уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой выросло на 27,2% в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить