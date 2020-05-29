В России выросло число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году

Короткая ссылка
Число обращений к уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Анне Кузнецовой выросло на 27,2% в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад о деятельности омбудсмена.

«Количество обращений граждан, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 27,2%. При этом отмечен рост на 54,0% числа обращений, поступивших по электронной почте», — говорится в документе.

Уточняется, что также на 28,2% выросло число граждан, принятых на личном приёме уполномоченным и сотрудниками аппарата Кузнецовой.

Ранее Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить