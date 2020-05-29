В России выросло число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году

Число обращений к уполномоченному при президенте России по правам ребёнка Анне Кузнецовой выросло на 27,2% в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад о деятельности омбудсмена.

«Количество обращений граждан, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 27,2%. При этом отмечен рост на 54,0% числа обращений, поступивших по электронной почте», — говорится в документе.

Уточняется, что также на 28,2% выросло число граждан, принятых на личном приёме уполномоченным и сотрудниками аппарата Кузнецовой.

Ранее Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии коронавируса.