В России выросло число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад о деятельности омбудсмена.
«Количество обращений граждан, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 27,2%. При этом отмечен рост на 54,0% числа обращений, поступивших по электронной почте», — говорится в документе.
Уточняется, что также на 28,2% выросло число граждан, принятых на личном приёме уполномоченным и сотрудниками аппарата Кузнецовой.
Ранее Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии коронавируса.