Кузнецова оценила ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии.

«Это вопрос, конечно, о многом, но начать стоит с самого простого и понятного — с родительской бдительности и мер безопасности», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, на данный момент есть дети с COVID-19, находящиеся в тяжёлом состоянии, есть различные осложнения этой болезни, и даже если ситуация позволяет и это не запрещено действующими карантинными мерами, то принимать решение нужно, исходя из этих двух посылов.

«Если будет значительное снижение числа заболевших, то, соответственно, и начнутся послабления профилактических мер. Конечно, дополнительные варианты по возможным прогулкам детей тоже нужны, и это касается не только прогулок, но и организации досуга, однако они требуют тщательной проработки и учёта всех мер безопасности», — сказала Кузнецова.

Ранее психолог-консультант Светлана Шевченко в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию вокруг коронавируса.