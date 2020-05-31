За сутки в России скончались 138 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в стране увеличилось до 4693.
За предыдущие сутки в России умер 181 человек с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.