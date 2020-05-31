За сутки в России скончались 138 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 138 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в стране увеличилось до 4693.

За предыдущие сутки в России умер 181 человек с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.