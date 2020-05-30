Росгидромет объявил штормовое предупреждениe для Московского региона

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Росгидромет предупреждает, что Московский регион ожидает в субботу, 30 мая, ряд опасных погодных явлений: ливни, грозы и штормовой ветер.
Росгидромет объявил штормовое предупреждениe для Московского региона
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«В связи с прохождением активной, медленно перемещающейся фронтальной зоны с 21:00 30 мая до 09:00 31 мая на территории Московского региона ожидается комплекс неблагоприятных и опасных погодных явлений: сильные, местами очень сильные дожди (до 25–35 мм), в отдельных районах грозы. При грозе порывы ветра 12–17 м/с», — приводит РИА Новости сообщение Росгидромета.

В связи со значительным количеством дождей возможно подтопление низменных участков. Отмечается, что непогода сохранится и в воскресенье, 31 мая.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве ожидаются сильные дожди с грозой, порывы ветра до 20 м/с во второй половине субботы до утра воскресенья.

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