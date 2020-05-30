Актриса Ольга Прокофьева призвала москвичей соблюдать масочный режим
- РИА Новости
«Я считаю, что цивилизованным решением будет продолжать соблюдать меры безопасности во время прогулок. В нашей мэрии сидят умные люди и днями и ночами решают, как это лучше сделать. Я считаю, что нужно быть очень законопослушными в этом плане. Да, есть ограничения, но даже к ним можно отнестись с позитивом, если хотите, то даже с какой-то долей юмора», — сказала она в беседе с агентством «Москва».
Прокофьева добавила, что если быть более дисциплинированными, «тогда всё быстрее пройдёт».
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