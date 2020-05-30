Роспотребнадзор сообщил, кого коснётся штраф за отказ от вакцинации

Роспотребнадзор сообщил, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся профессиональных групп риска.

«Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

В службе привели примеры работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения прививок для профилактики.

Среди них работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, уход за животными и так далее.

Роспотребнадзор отмечает, что ответственность может коснуться тех, кто отказывается от вакцинации при исполнении указанных обязанностей.

Ранее эпидемиолог назвал сроки начала возможной массовой вакцинации от коронавируса.