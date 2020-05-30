Роспотребнадзор сообщил, кого коснётся штраф за отказ от вакцинации

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Роспотребнадзор сообщил, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся профессиональных групп риска.
Роспотребнадзор сообщил, кого коснётся штраф за отказ от вакцинации
  • РИА Новости

«Штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

В службе привели примеры работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения прививок для профилактики.

Среди них работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, уход за животными и так далее.

Роспотребнадзор отмечает, что ответственность может коснуться тех, кто отказывается от вакцинации при исполнении указанных обязанностей.

Ранее эпидемиолог назвал сроки начала возможной массовой вакцинации от коронавируса.

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