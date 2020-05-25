Эпидемиолог назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может стартовать в начале осени, при этом весь процесс может занять до девяти месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Эпидемиолог назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнётся в начале осени. Но, естественно, одномоментно всё население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займёт полгода, семь-девять месяцев», — цитирует его в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ТАСС.

Ранее Гинцбург заявил, что у всех разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции по результатам её тестирования выявили вирусонейтрализующие антитела к COVID-19.

Ранее вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавируса начнётся с людей в группе риска.

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