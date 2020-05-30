Раненные в Красноярске инкассаторы находятся в состоянии средней степени тяжести

Короткая ссылка
Двое инкассаторов, которые были ранены в результате нападения в Красноярске, находятся в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Раненные в Красноярске инкассаторы находятся в состоянии средней степени тяжести
  • © ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Двое инкассаторов, они были в бронежилетах. (Они получили — RT) огнестрельные ранения, состояние — средней степени тяжести», — цитирует ТАСС свой источник в экстренных службах.

Уточняется, что на данный момент пострадавших оперируют.

Также сообщается, что нападение произошло около Сбербанка.

Ранее стало известно, что нападение на машину инкассаторов произошло в Кировском районе Красноярска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить