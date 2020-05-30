Раненные в Красноярске инкассаторы находятся в состоянии средней степени тяжести

Двое инкассаторов, которые были ранены в результате нападения в Красноярске, находятся в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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«Двое инкассаторов, они были в бронежилетах. (Они получили — RT) огнестрельные ранения, состояние — средней степени тяжести», — цитирует ТАСС свой источник в экстренных службах. Уточняется, что на данный момент пострадавших оперируют. Также сообщается, что нападение произошло около Сбербанка. Ранее стало известно, что нападение на машину инкассаторов произошло в Кировском районе Красноярска.