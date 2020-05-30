Пушков оценил слова Кравчука о способе «остановить Россию»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, возможно, не понимает, что полная изоляция России от Запада невозможна.
Пушков оценил слова Кравчука о способе «остановить Россию»
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  • © Совет Федерации

Об этом Пушков написал в своём Twitter.

«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает», — написал он.

По его словам, Украина нужна Западу только против России, а не сама по себе.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.

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