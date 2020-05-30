Россия и США договорились о перерабатываемых в России ядерных материалах

Госкорпорация «Ростатом» и министерство энергетики США подписали документ, который определяет порядок учёта и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России.

«Подписана Административная договорённость с министерством энергетики США в соответствии с «рамочным» межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии», — цитирует РИА Новости годовой отчёт АО «Атомэнергопром» (входит в «Росатом»).

Отмечается, что подписанный документ определяет порядок контроля и учёта ядерных материалов, которые поступают на российские предприятия для переработки.

15 апреля стало известно, что между Россией и США есть договорённость о возможности испытать на американской АЭС толерантное ядерное топливо, устойчивое к авариям.