Российское устойчивое к авариям топливо могут испытать на АЭС в США

Между Россией и США есть договорённость о возможности испытать на американской АЭС толерантное ядерное топливо, устойчивое к авариям. Об этом рассказали в «Росатоме».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть принципиальная договорённость, что такие поставки возможны», — сказал вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании госкорпорации ТВЭЛ Александр Угрюмов.

Он добавил, что это можно будет сделать после предварительных реакторных испытаний и лицензирования российского топлива в США.

Как отмечает агентство, толерантное топливо, разрабатываемое в России, должно быть устойчиво к авариям с потерей теплоносителя.

Ранее турецкое агентство по атомной энергии выдало ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» при участии России.