Российское устойчивое к авариям топливо могут испытать на АЭС в США
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Есть принципиальная договорённость, что такие поставки возможны», — сказал вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании госкорпорации ТВЭЛ Александр Угрюмов.
Он добавил, что это можно будет сделать после предварительных реакторных испытаний и лицензирования российского топлива в США.
Как отмечает агентство, толерантное топливо, разрабатываемое в России, должно быть устойчиво к авариям с потерей теплоносителя.
Ранее турецкое агентство по атомной энергии выдало ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» при участии России.