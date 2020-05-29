В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках в «защитных комбинезонах»

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Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и ходят в «защитных комбинезонах».
В Роспотребнадзоре предупредили о мошенниках в «защитных комбинезонах»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Внимание! Мошенники в защитных комбинезонах представляются в Москве сотрудниками Роспотребнадзора и грозят жителям квартир штрафами», — говорится в сообщении.

Там отметили, что управление ведомства получает большое количество жалоб на «действия неизвестных лиц», которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и органов внутренних дел.

«Одетые в защитные комбинезоны без опознавательных знаков, они ходят по квартирам и принуждают граждан предъявить паспорта и постановления или предписания управления Роспотребнадзора по Москве об изоляции, если таковые имеются», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, мошенники также «производят фотофиксацию гражданина с документом в руках».

Мошенники объясняют свои действия «осуществлением контрольных мероприятий по соблюдению режима самоизоляции».

При этом они общаются с гражданами «в агрессивной форме и с угрозами наложения штрафных санкций».

«Внимание! Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве не ходят по квартирам с проверкой соблюдения режима самоизоляции», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что если наблюдаются подобные мошеннические действия, рекомендуется обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.

Также рекомендуется направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве, заполнив форму «Приём обращений граждан» на соответствующем сайте.

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