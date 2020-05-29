Во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений

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Во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Во Владимирской области сообщили о первом этапе снятия ограничений
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Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Отмечается, что с 30 мая в области откроется часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами, у которых есть отдельный вход с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и есть возможность обеспечить одновременное пребывание на 4 кв. м зала не более одного человека.

«Также разрешаются совместные — для не более чем двух человек: занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при расстоянии между занимающимися не менее 5 метров; прогулки на улице при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок», — говорится в сообщении.

При этом в области сохраняются усиленные санитарно-эпидемиологические меры на производстве и в быту, самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах, работа в удалённой форме для всех, для кого это возможно. 

Ранее сообщалось, что в Тульской области с 1 июня разрешена работа летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м.

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