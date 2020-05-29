В Самарской области режим ограничений продлили до 7 июня

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В Самарской области приняли решение продлить режим ограничений, введённых в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, до 7 июня.
В Самарской области режим ограничений продлили до 7 июня
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Оперативный штаб принял решение продлить все действующие в регионе ограничительные меры ещё на неделю, до 7 июня включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в области «не все показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений, достигли необходимых значений». 

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил до 7 июня режим самоизоляции в регионе.

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