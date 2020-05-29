В Ингушетии продлили режим самоизоляции

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов продлил до 7 июня режим самоизоляции в регионе. Об этом заявили в пресс-службе руководителя республики.

По словам Калиматова, два месяца самоизоляции «дали свои результаты», а благодаря вовремя принятым мерам удалось «удержать регион от катастрофического развития событий».

«Тем не менее мы не достигли результатов поэтапного выхода из карантина. Поэтому решением оперативного штаба республики режим самоизоляции в Ингушетии продлён до 7 июня включительно», — цитирует РИА Новости Калиматова.

Как отметил глава Ингушетии, следующая неделя станет своего рода инкубационным периодом и даст оперштабу понимание о дальнейших действиях.

Согласно оперативным данным на 29 мая, в Ингушетии зафиксировано 2000 случаев COVID-19.

Ранее власти Брянской области продлили ограничения, введённые из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.