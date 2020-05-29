Фитнес-тренер рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции

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Фитнес-тренер, диетолог Надежда Сенькова рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции.
Фитнес-тренер рассказала, как вернуть форму после режима самоизоляции
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она напомнила о важности разминки.

«Разминка крайне важна, потому что если организм не разогрет, то травматизм увеличивается на 30%. Даже если организм здоровый, сильный», — пояснила эксперт.

По её мнению, сразу начинать с бега не стоит — лучше сначала попрактиковаться в ходьбе. Также возможны интервальные занятия — пять минут ходьбы и три минуты лёгкого бега. Допустимы так называемые остановки здоровья, чтобы восстановить дыхание и размять суставы.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с kp.ru дал рекомендации по поддержке иммунитета во время выхода из режима самоизоляции.

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