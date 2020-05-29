Российский лидер Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в России постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

В начале февраля Путин заявил, что человечество находится у опасной черты из-за угроз распространения терроризма и региональных конфликтов.