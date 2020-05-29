Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в России постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года», — говорится в тексте документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
В начале февраля Путин заявил, что человечество находится у опасной черты из-за угроз распространения терроризма и региональных конфликтов.