Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму

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Российский лидер Владимир Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года.
Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в России постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

В начале февраля Путин заявил, что человечество находится у опасной черты из-за угроз распространения терроризма и региональных конфликтов.

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