Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона

Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

«С учётом пожеланий горожан мы доработали сервис получения цифровых пропусков и добавили возможность найти пропуск по номеру телефона, если человек по какой-то причине не сохранил его или потерял», — рассказал руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко

Он отметил, что «раньше в подобных ситуациях горожанам приходилось обращаться в службу технической поддержки и ждать рассмотрения заявки», а теперь появилась возможность «буквально за минуту найти все свои пропуска самостоятельно».

Сообщается, что воспользоваться новой функцией можно на портале nedoma.mos.ru, где необходимо выбрать сервис «Найти свои цифровые пропуска». В открывшемся окне надо ввести номер телефона, который был указан при получении пропуска, и ввести подтверждающий код, который придёт в смс-сообщении. После этого на экране появится перечень цифровых пропусков, оформленных на этот номер.

«Также у него будет возможность получить QR-код пропуска и при необходимости внести в пропуск изменения — указать номер автомобиля или транспортной карты», — добавили в департаменте.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 не будет расти.