Аэропорт Нового Уренгоя изменит время работы с 1 июня

Короткая ссылка
Аэропорт Нового Уренгоя изменит время работы с понедельника, 1 июня, из-за реконструкции аэродрома.
Аэропорт Нового Уренгоя изменит время работы с 1 июня
  • @NovyUrengoyAirport
  • Facebook

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.

До 24 октября все рейсы будут обслуживаться с 07:30 до 17:30.

«Для пассажиров аэровокзал будет открыт с 06:00 до 17:30. Расписание рейсов составлено с учётом временных ограничений», — заявили в пресс-службе.

Главное здание возобновит работу с 1 июня. Его закрывали на капитальный ремонт в апреле.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить