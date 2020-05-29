Аэропорт Нового Уренгоя изменит время работы с 1 июня
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
До 24 октября все рейсы будут обслуживаться с 07:30 до 17:30.
«Для пассажиров аэровокзал будет открыт с 06:00 до 17:30. Расписание рейсов составлено с учётом временных ограничений», — заявили в пресс-службе.
Главное здание возобновит работу с 1 июня. Его закрывали на капитальный ремонт в апреле.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока.