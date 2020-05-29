Аэропорт Нового Уренгоя изменит время работы с 1 июня

Аэропорт Нового Уренгоя изменит время работы с понедельника, 1 июня, из-за реконструкции аэродрома.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.

До 24 октября все рейсы будут обслуживаться с 07:30 до 17:30.

«Для пассажиров аэровокзал будет открыт с 06:00 до 17:30. Расписание рейсов составлено с учётом временных ограничений», — заявили в пресс-службе.

Главное здание возобновит работу с 1 июня. Его закрывали на капитальный ремонт в апреле.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока.