Петербургские студенты присоединились к работе горячей линии «Мы вместе»

Фонд «Росконгресс» и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПБГУПТД) подписали соглашение о поддержке общероссийской горячей линии «Мы вместе».

Об этом сообщает kp.ru.

«Студенты — это люди, которые в ближайшем будущем станут основой развития общества и экономики России. На них лежит большая ответственность в это непростое время. Работая на горячей линии и помогая таким образом людям старшего поколения, они не только могут получить неоценимый опыт, но и проявить свои деловые и человеческие качества», — заявил председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

Студенты-волонтёры прошли онлайн-обучение по специальной методике, которую подготовили специалисты Росконгресса.

Акция #МыВместе проходит во всех регионах России. Call-центр работает круглосуточно.

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