Путин поддержал планы главы Костромской области участвовать в выборах

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона.
Путин поддержал планы главы Костромской области участвовать в выборах
  • РИА Новости

В ходе встречи, которую транслировал телеканал «Россия 24», Ситников сообщил, что в сентябре 2020 года истекает срок его полномочий на посту губернатора. Он попросил одобрения главы государства для участия в предстоящих выборах в Костромской области.

«Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержу», — отметил президент.

По его словам, главное — чтобы Ситникова поддержали люди и дали ему оценку в ходе предстоящих выборов.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского вновь баллотироваться на пост главы региона.

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