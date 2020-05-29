Путин поддержал планы главы Костромской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым по видеосвязи поддержал его намерение повторно выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона.

В ходе встречи, которую транслировал телеканал «Россия 24», Ситников сообщил, что в сентябре 2020 года истекает срок его полномочий на посту губернатора. Он попросил одобрения главы государства для участия в предстоящих выборах в Костромской области.

«Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержу», — отметил президент.

По его словам, главное — чтобы Ситникова поддержали люди и дали ему оценку в ходе предстоящих выборов.

Ранее Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского вновь баллотироваться на пост главы региона.