Путин поддержал планы главы Смоленской области участвовать в выборах

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Президент России Владимир Путин поддержал планы главы Смоленской области Алексея Островского вновь баллотироваться на пост губернатора.

«В целом, конечно, я вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно. Вы работаете успешно, поэтому я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но, как в таких случаях я всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, избирателями на предстоящих выборах в сентябре», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент пожелал Островскому успехов в предстоящей кампании.

Ранее Владимир Путин поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на этот пост.

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