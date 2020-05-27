Путин поддержал планы главы Смоленской области участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы главы Смоленской области Алексея Островского вновь баллотироваться на пост губернатора.

«В целом, конечно, я вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно. Вы работаете успешно, поэтому я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но, как в таких случаях я всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, избирателями на предстоящих выборах в сентябре», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент пожелал Островскому успехов в предстоящей кампании.

Ранее Владимир Путин поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на этот пост.