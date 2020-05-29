В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

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В Москве с 1 июня заработают торговые центры, исключая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, на работу вернутся порядка 300 тыс. человек, для передвижения на транспорте им нужно будет оформить цифровые пропуска.

Немерюк уточнил, что заработают магазины по продаже одежды и обуви, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, спортивных товаров, хозяйственных и строительных материалов, а также автосалоны, химчистки, прачечные, мультисервисы и услуги по ремонту различных предметов и транспортных средств.

Ранее Немерюк сообщил, что закрытыми с 1 июня останутся предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические и массажные салоны, а также солярии, бани и сауны.

При этом ограничительные меры в Москве, введённые из-за коронавируса, были продлены до 14 июня.

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