Власти Москвы оценили спрос на добровольное тестирование на коронавирус

Власти Москвы отмечают большой спрос жителей на добровольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

«На сегодняшний день мы открыли 30 точек в городских поликлиниках. Их мощность — 5 тыс. тестов в день. Со среды эта электронная очередь заработала. Мы видим большой спрос москвичей, на две недели практически расписаны все слоты», — сказала она.

Ранее сообщалось, что все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в июне в регионе также планируется запустить тестирование жителей на антитела к COVID-19.