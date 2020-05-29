Эксперт оценил ход реализации нацпроектов

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Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов оценил ход реализации национальных проектов.
Эксперт оценил ход реализации нацпроектов
  • РИА Новости

«Скорее всего, национальные проекты пересмотрят по срокам выполнения, а их показатели получат новый график. При этом национальные проекты могут стать прекрасной антикризисной мерой, учитывая современные события», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, нацпроекты направлены на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, инвестиции в реальный сектор, и именно это нужно отечественной экономике.

Ранее, как сообщало Newsnn.ru, в Нижегородской области рассказали о ходе реализации нацпроектов.

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