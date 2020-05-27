В Нижегородской области рассказали о ходе реализации нацпроектов

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На реализацию национальных проектов в Нижегородской области намерены потратить 30,9 млрд рублей в 2020 году.
В Нижегородской области рассказали о ходе реализации нацпроектов
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказали на совещании, которое провёл губернатор Глеб Никитин, 20,7 млрд рублей направят из федерального бюджета, остальную сумму — из областного.

«Сейчас начинается самая активная фаза для проведения работ. Возможности организовать процессы, например в части строительства, есть. По большинству объектов работы начались в 2019 году и продолжаются сейчас», — отметил Никитин.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с графиком реализации нацпроектов.

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