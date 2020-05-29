Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнёрам тест-системы для проведения 1 млн исследований на коронавирусную инфекцию.
Россия поставит другим странам тест-системы по коронавирусу
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом глава российского правительства сказал на заседании совета глав правительств СНГ, прошедшего по видеосвязи.

По его словам, Россия уже передала партнёрам по СНГ тест-системы для проведения сотен тысяч исследований.

«В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнёрам тесты для проведения ещё 1 миллиона исследований, большая часть из них зарезервирована для стран СНГ», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило ,что научным учреждениям ведомства, ФМБА России, Роспотребнадзора и Российской академии наук за короткое время удалось разработать и наладить производство широкого спектра тест-систем для диагностики COVID-19.

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