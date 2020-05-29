Социальный антрополог рассказал о последствиях режима самоизоляции

Профессор Финансового университета при правительстве России, философ, социальный антрополог и политолог Сергей Гавров рассказал о последствиях режима самоизоляции.

«Я не думаю, что социальные привычки, которые формировались в течение длительного времени, по меньшей мере столетий, так легко уйдут. Хотя в Китае, например, вполне могут обойтись без рукопожатий. Эту традицию принесли европейцы, и она там не очень прижилась», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его мнению, могут измениться границы нормы.

Как отметил эксперт, раньше считалось нормальным сидеть в кафе, много путешествовать, брать кредиты, а теперь это меняется.

«И если будет ещё вторая волна, тем большее влияние она окажет на поведение людей. И это, конечно, сильно изменит экономику», — заключил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.