Власти Подмосковья рассказали о планах по благоустройству

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по благоустройству.

«Из-за пандемии мы серьёзно потеряли в доходах бюджета, поэтому задача — сделать так, чтобы начатые проекты завершить, а те, на которые есть проекты, начать тогда, когда появится первая возможность», — заявил он в эфире телеканала «360».

Со своей стороны, министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что завершаются работы в усадьбе Кривякино в Воскресенске. По его словам, это масштабный проект.

«У нас есть ряд центров городов, в этом году которые мы тоже открываем, например, Верея. Это проект конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений» в Наро-Фоминске», — сообщил Хайкин.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии появится Центр территориального развития.